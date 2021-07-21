全國282條河流發生超警以上洪水　9條超歷史

內地部分地區近兩日暴雨，引發多條河流出現超警洪水。今年自4月1日入汛以來，全國24省區市282條河流出現超警以上洪水，其中41條河流超保，9條河流超歷史洪水。

據內地電視台周三（21日）報道稱，這次強降雨總體呈現北多南少分布，已發生22次強降雨。黑龍江上游出現特大洪水，松花江流域嫩江出現2次編號洪水、海河流域灤河出現1次編號洪水。

水利部水文首席預報員王金星表示，入汛以來，主雨帶位置較常年同期偏北，東北華北部分地區降水量較常年明顯偏多，其中松遼流域6月累積降雨量、北京天津7月1日以來累積降雨量，均列1961年以來同期最多。東北華北洪水發生早、超警歷時長。嫩江6月21日發生編號洪水，為2004年以來松遼流域最早，黑龍江上游幹流出現5次超警洪水過程，三道卡江段累計超警達31天；7月13日海河流域灤河發生編號洪水、潮白河支流白河發生超警洪水，均為1998年以來最早。

另外，今年入汛以來，多地江河洪水集中爆發，洪水量級大。中小河流洪水突出，水位漲幅猛。也是今年全國雨水情主要呈現的特點。