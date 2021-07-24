中央印發文件擬減輕學生負擔　禁學科類培訓機構上市融資

內地官媒周六（24日）報道，中共中央辦公廳、國務院辦公廳近日印發《關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》（下稱《意見》），當中提出多項措施減輕學生的作業及校外培訓負擔，並規範了校外培訓，要求各地區各部門貫徹落實。

《意見》提出，學校教育教學質量要進一步提升，作業布置更科學合理；校方不得向小一、小二布置家庭書面作業，可改為在校內安排鞏固練習；小三至小六的學生的書面作業平均完成時間不超過60分鐘；初中書面作業平均完成時間不超過90分鐘；同時嚴禁為家長布置或變相布置作業，嚴禁要求家長檢查或批改作業等；另教師要指導小學生在校內基本完成書面作業，初中生在校內完成大部分書面作業，不得要求學生自批自改等。

《意見》又提出要從嚴治理、全面規範校外培訓行為；各地不再審批新的面向義務教育階段學生的學科類校外培訓機構，現有學科類培訓機構統一登記為非營利性機構；對原備案的線上學科類培訓機構則改為審批制，各地要展開全面排查。對於非學科類培訓機構，則要分類制定標準，嚴格審批。另學科類培訓機構一律不得上市融資，嚴禁資本化運作；上市公司亦不得通過股票市場，融資投資學科類培訓機構等。

《意見》又要求建立培訓內容備案與監督制度，嚴禁超標超前培訓，嚴禁非學科類培訓機構從事學科類培訓，嚴禁提供境外教育課程等，校外培訓機構不得佔用國家法定節假日、休息日及寒暑假期組織學科類培訓，不得高薪挖搶學校教師等。

《意見》亦要求各地統籌做好面向3至6歲學齡前兒童，以及普通高中學生的校外培訓治理工作，不得展開面向學齡前兒童的線上培訓，嚴禁以學前班、幼小銜接班、思維訓練班等名義，面向學齡前兒童開展線下學科類（含外語）培訓等，亦不再審批新的面向學齡前兒童的校外培訓機構，以及面向普通高中學生的學科類校外培訓機構。