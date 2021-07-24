羅致光稱放寬已打針外傭來港時機未到 僱傭公會憂搶高身價

新冠肺炎疫情下，港府分別於今年4月及6月，禁止菲律賓及印尼客機抵港，外傭市場大受影響。勞工及福利局局長羅致光今（24日）表示，兩地政府並無設立中央針卡，難以確認相關來港人士接種何種新冠疫苗，認為現階段放寬已打針外傭來港的時機尚未成熟。有外傭中介表示，若羅致光要求當地「清零」才作放寬，不合理及不可行，將令本地外傭供求失衡，推高其薪金，業界亦可能爆發裁員及倒閉潮，促港府與菲律賓當局商討，向外傭發出用於證明針卡真確的文件。

羅致光在一個電台節目表示，對於會否放寬已打針外傭來港，須考慮菲律賓及印尼兩地疫情、確認外傭已接種疫苗的方法、有否需要檢測抗體等，現階段時機仍未成熟。他又指，已與當地政府溝通，會在適當時間調整措施。

香港僱傭公會主席陳東風指出，菲律賓及印尼並冇全國通用的針卡，而是由各省份或地方部門自行設計，早前已與兩地領事館作初步溝通，獲悉當地政府願意配合港府要求。他續指，由於每名傭工抵港前，均要申請海外工作證書，將建議兩地有關部門，與衞生當局聯合發出一張用於證明針卡真確的文件，以供港府辨識。

陳又指，現時菲律賓疫情較今年4月高峰期有所緩和，人口染疫比例亦遠低英國數倍，認為羅致光若要求當地「清零」才放寬外傭入境，不合理及不可行，亦有機會導致本地傭工供求失衡。屆時不但進一步推高外傭薪金，已完約的傭工更可能提出更多工作要求，例如不肯照顧初生嬰兒等；而業界因而損失約30%至40%生意額，不排除出現裁員及倒閉潮。他認為，目前印尼疫情有回升趨勢，港府應採取「先易後難」方法，先與菲律賓當局商討解決方法，容許菲傭來港工作。

香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒則指，據其了解，外傭即使完成接種疫苗，仍有染疫可能，認為本港大多家庭住屋面積不大，外傭亦與僱主同住，不少港人擔心現時聘請外傭，或會感染家中長者或孩子，建議勞工處鼓勵本地失業人士轉任家庭傭工。