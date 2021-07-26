台今增10宗本土確診病例 高端疫苗審批不透明惹議

台灣周一（26日）新增10宗新冠肺炎本土確診病例、1宗境外輸入病例，另無新增死亡個案。台灣自行研發及生產的高端疫苗日前通過衞福部緊急使用授權（EUA），但在野國民黨及民眾黨周一分別召開記招和發公文，批評民進黨拒絕提供高端疫苗審批資料，質疑疫苗是否安全。

中央流行疫情指揮中心表示，新增本土病例中7人為男性、3人為女性，年齡介乎20多歲至70多歲，個案分布以台北市4宗為最多，其次為新北市及桃園市各3宗，其中8宗為已知感染源、1宗源頭不明、1宗尚在調查。目前全台累計15,582宗確診，其中786人死亡。

國民黨立法院黨團書記長鄭麗文指出，自食藥署6月4日開始疫苗審查開始，高端疫苗的50公升樣本已出現連續兩批不合格，違反《藥品查驗準則》第21條規範「連續三批合格」的上市使用要求。鄭麗文續指，一批疫苗的標準製造量為2,000公升，但高端疫苗公司目前只能生產50公升和200公升量，與標準不符；要求高端和食藥署出面說明。

民眾黨立院黨團同日發公文，要求衞福部針對台產疫苗作專題報告。民進黨團反指目前為立法院休會期，公文違憲違法應予撤回。民眾黨團批評，疫苗問題關乎民眾福祉，民進黨團以規程為由阻撓立法院行使監督權，是「護航意味太濃，背後動機更啟人疑竇」。

另外，台北世貿中心停車場一名保安周一確診，其前三天均有上班，台北當局初步判斷感染源為台北車站周日（25日）確診的清潔工。由於台北世貿中心和台北車站人流甚多，當地周二（27日）會否隨疫情警戒降至二級而解封，引起疑慮。