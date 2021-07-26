科大推手機程式　可測用家2米範圍內48小時空氣污染變化

政府早前公布《香港清新空氣藍圖2035》，提出要開發智慧空氣質素監測系統。香港科技大學環境研究所表示，預計於年底推出個人化實時空氣污染風險信息系統手機應用程式「PRAISE-HK 2」，程式可預測用家周邊兩米內的未來48小時空氣質素變化，有助市民及早作出準備。

科大環境研究所所長劉啟漢指，科學管理對改善空氣環境相當重要，當中需要有相關資訊，才可作出科學分析。他指，將於今年底推出的「PRAISE-HK 2」，對空氣質素提供更詳盡的分析，並提供更多資訊，程式有多項功能，包括空氣質素路線建議、室內空氣質素資訊、分析空氣污染接觸紀錄，以及提供未來48小時的空氣變化等。

劉又指，程式會結合天氣、空氣污染指數、車流量等數據作出分析，將空氣質素健康指數的準確度收窄至2米，並每小時更新預測，有別於空氣監測站提供的廣泛地區的一般空氣質素資訊，讓市民更準確地了解所在街道的空氣資訊。

另外，科大環境研究所首席發展顧問陸恭蕙表示，政府現時使用無人機實時監測船隻的廢氣排放，對比以往要抽樣要求船隻埋岸檢查，成效有顯著提升，她指，政府擬2027年底前分階段淘汰約4萬輛歐盟4期柴油商業車，加上早前已淘汰的車輛，數目屬全球少見。