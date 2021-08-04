台增20宗本土確診　港學生促公布新學年入境安排

台灣周三（4日）新增21宗新冠肺炎確診病例，其中本土21宗，1宗境外輸入；同日無新增死亡病例。

台流行疫情指揮中心表示，新增本土病例分別為9男、11女，年齡介乎20多至70多歲，患者分布以新北市14宗最多，其次為台北市5宗及桃園市1宗。16人已知感染源，4人關聯不明將持續進行疫情調查。新增境外輸入個案為日本10多歲女性，本月2日自日本赴台就學，持有登機前3日內核酸檢驗無感染報告，抵台後於防疫旅館居家檢疫至周三確診，期間無症狀。至今全台累計15,742人確診，當中791人病亡。

在台香港學生互助協會日前發聲明指，新學年開學迫在眉睫，根據去年經驗，新生入學延誤嚴重影響選科、人際關係和學習進度，希望台灣政府盡早訂出計劃，公布境外生赴台時程。在台香港學生互助協會批評相關部門以防疫優先為籍口，一再推遲境外生入台安排。

對此台教育部表示，流行疫情指揮中心雖於7月27日起將疫情警戒調降至第2級，但因應Delta變種病毒不斷傳播，台灣持續執行邊境管制。就境外學位學生入境及相關安排，經跨部會協調後以專案提報指揮中心，等計劃通過將通知學校安排學生入境。根據教育部推算，2021至2022學年第一學期約有1.15萬名境外生新生。