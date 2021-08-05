不堪哭鬧搖晃釀腦出血　台狠父虐待雙胞胎女兒遭起訴

台灣台中市一名鄭姓男子於2019年12月至去年3月，因不滿4個月大的雙胞胎女兒哭鬧不止，多次虐待女兒，導致2人出現腦膜下腔出血等。女嬰受傷入院後，由看護公司一名76歲黃姓老婦代為照顧，惟後者曾因體力不支睡着，未及時發現傷者情況，導致傷情加重。檢方近日以違反家庭暴力防治法、重傷害等罪嫌，起訴鄭男；另以過失傷害罪嫌起訴黃婦。

台媒周三（4日）公布台中地檢署的起訴書顯示，鄭男與妻子結婚後育有3名女兒，其中二女和細女是一對雙胞胎。鄭男於2019年下班回家後，獨自照顧孩子，詎料二女哭鬧不止，他為使對方停止哭泣，用力搖晃女兒，並將她放在床上。最終二女出現四肢癱軟、意識不清，送院搶救後，診斷為視網膜、腦膜下出血等症狀。

二女接受手術後，鄭男委託看護公司派黃姓老婦照顧，詎料她在看護期間睡着，未發現女嬰的血氧機發出警報聲，直到醫生發現時已對其造成缺氧性腦病變傷害。其後，鄭男的細女身體疑似抽蓄，送院治療後發現與二姊的病情相似，醫生懷疑她亦曾受虐待。

警方事後介入調查，鄭男否認曾對兩名女兒做出搖晃、丟、拋或摔等動作，亦強調沒有傷害她們。台中地檢署隨後對他進行測謊，惟未能通過。