內媒指美NGO捏造新疆強迫勞動　在華分支多人涉違國安法

新疆棉花風波自今年3月發生至今爭論未止，事件始於總部設於瑞士的良好棉花發展協會（BCI）指當地存在強迫勞動，因此拒絕對來自當地的棉花發出認證。內地官媒周二（3日）從國家安全機關獲悉，當時替BCI調查新疆勞工情況的非政府組織（NGO）美國維泰在華成員，從未進行實地查核，所有資料僅從網上獲取，再炮製反華報告。上述在華成員因涉嫌觸犯國家安全法律，今年4月已被調查。

據美國維泰的官網顯示，該機構於1995年成立，宗旨是「為企業提供有助於消除勞工濫用的工具」。內媒指出，該組織於2009年在深圳註冊為公司，以「維泰中國」開展對華業務，負責人名為姚文娟，截至今年4月，公司共有20多人。美國維泰接受BCI邀請介入新疆棉花供應鏈調查後，將具體執行工作交予維泰中國，姚文娟負責項目的研究計劃和方法，並帶領團隊與美國總部的顧問一同撰寫報告。

報道稱，該項目預算約8.8萬美元（約68.6萬港元），維泰中國從中可拿約1.8萬美元（約14萬港元）。從財務報銷審核文件可發現，該公司從沒派人到新疆實地調查。據有份參與項目的公司女職員劉敏和張文（同為化名）表示，姚要求2人收集新疆棉花強迫勞動證據，包括土地制度、棉花種植歷史、扶貧政策、反恐政策等。期間，姚提供大量「參考資料」，包括外國反華分子的報告、境外有關新疆再教育營的相關資料等。

劉敏向記者稱，據二人調查到的資料，沒有發現新疆棉花生產中存在強迫勞動的風險，但姚認為無法「交差」，於是要求再找相關報道，「好像必須找到風險才可以」。她舉例，報告以「扶貧幹部一次次上門家訪」作為推測存在強迫勞動風險的依據。劉敏又稱，姚得知維泰中國被查後辯稱主導調查是出於「新疆情結」，但劉認為對方只是「為了賺錢」。