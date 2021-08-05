曾有確診個案緊密接觸者到訪 入境事務大樓7樓今日暫停服務

入境事務大樓7樓的其他簽證及入境許可組辦事處以及e-道登記處今日暫停服務。

入境事務處（入境處）今日(8月5日)表示，就一宗2019冠狀病毒病非本地確診個案的緊密接觸者曾於8月3日到訪入境事務大樓7樓的個案，政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（《規例》）（第599J章），就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於8月3日上午11時至下午4時期間曾身處入境事務大樓7樓超過1小時的人士須接受2019冠狀病毒病核酸檢測。位於該樓層的其他簽證及入境許可組辦事處以及ｅ-道登記處於今日暫停服務，並於明日(8月6日)恢復公共服務。

入境處已按衞生防護中心指引，完成徹底清潔和消毒，以及安排相關辦事處所有員工接受檢測。如市民在相關辦事處暫停服務期間有任何查詢，可於辦公時間致電2829 3527。

入境處在疫情期間，一直嚴格執行各項防疫措施，包括為進入大樓人士量度體溫及提供酒精搓手液、為屬下人員提供口罩及其他防護裝備、要求員工執勤時必須戴上口罩及加強工作環境的清潔和消毒。

入境處會繼續與衞生防護中心保持緊密聯繫，積極配合衞生防護中心的檢疫措施，並已提醒屬下人員須注意個人衞生，時刻提高警覺。如發現身體不適，應盡早求醫及通知該處。