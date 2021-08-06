望子「高」人一等　家長年花10萬人民幣買生長激素

內地部分家長近年出現攀比熱潮，除孩子的學業成績外，連身高也成為比併之處。內媒周三（4日）報道，有家長追求身高心切，近年開始為孩子注射用於治療矮小症（俗稱「侏儒症」）的生長激素，每年開銷至少10萬元人民幣（約12萬港元）。

家住江蘇蘇州的家長李莎（化名）表示，女兒6歲上小學時，因上一年只長高7亳米，比同齡人矮近20厘米，經常被問「還在上幼稚園吧」，成為她的心結。到女兒小學四年級那年，李莎把第一針生長激素扎入女兒的肚皮。至今近一年半，她已長高近16厘米。

然而，家長劉珍（化名）的8歲女兒2018年注射生長激素後，卻被醫院查出假性發育，需同時注射抑制針控制，反令女兒的身高增長緩慢，每個月長高僅約5亳米。在斷斷續續注射了15個月生長激素後，劉珍以為女兒停針後可以通過運動、調節飲食來增高，不料到她10歲時，身高僅為屬中等範疇141.5厘米，她表示十分失望。

與此同時，生長激素是否被濫用亦引發爭議。北京協和醫院內分泌科主任醫師潘慧曾指出，生長激素是一種處方藥，專門應對生長激素缺乏、特發性矮小等情況，且僅限於兒童骨骺未閉合方可使用。有業人士表示，其實生長激素分泌正常的兒童是不能注射以上激素的，不然會導致內分泌系統紊亂等問題，呼籲家長切忌迷信生長激素效力。