內媒指勞工組織炒作新疆強迫勞動　敲詐中美企業

內地官媒繼日前揭露國安機構調查美國非政府組織（NGO）在華分支，捏造新疆強迫勞動調查報告後，周六（7日）再報道美國勞動監察組織曾借炒作新疆強迫勞動，向浙江某運動服飾公司和美國某知名運動品牌敲詐30萬美元（約234萬港元）。而該些款項最終流入維吾爾流亡團體手中。

報道引述內地國家安全機構稱，該浙江公司下屬新疆和田公司負責人S先生，於2018年10月接到兩家美媒電話採訪，要求解釋「使用非法勞工代工美國品牌服飾」。雖然S先生否認，惟兩日後美媒仍刊登該公司「僱用新疆再教育營拘禁者製作運動服」的報道。同一時間，標榜是獨立勞工監察組織的美國「工人權利協會」（The Worker Rights Consortium）向該美國運動品牌施壓，要求提供浙江公司在新疆工廠內「強迫勞動」的訊息。

報道稱，該美國公司經在美國的律師事務所，委託安邁企業顧問（上海）有限公司（下稱上海安邁）於2018年12月前往新疆和浙江實地調查，不但未發現侵犯人權或強迫勞動的情況，更指在和田的員工活動自由，工資水平符合當地水平。不過工人權利協會未理會調查結果，持續以炒作美媒報道對S先生的企業和該美國運動品牌作出威脅。

2019年，工人權利協會向美國品牌和浙江公司索取60萬美元（約468萬港元）「捐款」，經協商後，兩家公司最終各支付15萬美元（約117萬港元）「人權公益費」。根據工人權利協會在官網發表的董事會會議紀錄和網上消息顯示，該協會讓國際人權觀察組織確定由位於哈薩克的「維吾爾流亡團體」接受上述款項。