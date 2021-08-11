內地高中生參加沙漠探險身亡　隨隊無醫護及衞星電話

網上早前傳出，北京一名高中生參加沙漠探險活動期間身亡。中國探險協會其後發聲明證實，其組織的青少年騰格里沙漠探險活動發生意外，一名16歲學生意外身亡，警方正在調查。據知，活動前協會方要求參加者簽署「免責聲明」，隨隊未有醫護，領隊亦沒有攜帶衞星電話。

據內媒周二（10日）報道，該活動於7月25日至8月3日舉行，費用為2.25萬元人民幣（約2.7萬港元），參加者需徒步穿越沙漠，從中鍛煉行走節奏建立、體能控制技巧、野外水源尋找等。據出事學生的同學稱，今年6月中國探險協會到學校宣傳，8名準備出國的學生報名參加，原因是申請留學需要實踐活動經歷。

有活動參加者表示，探險隊伍原本由2名領隊和1名司機帶領，出發前參加者要提供健康證明。事發於7月29日中午，當日一名領隊缺席，另一名領隊在出事的鄭姓同學體力不支的情況下堅持要他爬坡，結果他暈倒，同日下午2時救護車趕到時，鄭同學已無生命迹象。

中國探險協會上周四（5日）於官方微博發聲明 ，證實有學生於活動中死亡，正配合警方調查。該協會稱啟動內部審查程序，對所有項目進行緊急安全檢查。