內地昨增53宗確診　商丘患者隱瞞行程致疫情反彈

內地周日（15日）公布前一日新增53宗新冠肺炎確診病例，其中本地和境外輸人各24和29宗。河南省商丘市上周五（13日）新增4宗本地確診，該市疫情防控指揮部周日發通報稱，疫情發生是確診者一家隱瞞行程所致。

全國過去一日新增本地確診病例分別為江蘇18宗，河南5宗，湖南1宗；新增境外輸入分別為廣東13宗，上海6宗，天津、山東和雲南各3宗，福建1宗。同日新增無症狀感染病例29宗，7宗本地感染全部由河南報告，其餘22宗為境外輸入。至今內地累計94,379人確診，當中4,636人病亡。

河南商丘市虞城縣上周五報告新增確診病例，分別為確診者尹某的兒子和女兒、尹某丈夫的2個妹妹。經流調溯源確定，新增病例之一郭某某於7月30日到過當地一個商場，與商丘市第2例確診者劉某某有過近距離無防護接觸。商丘疫情防控指揮部上周六（14日）發通報稱，尹某一家所在的虞城縣因疫情管控不力並涉嫌瞞報疫情，相關情況正在調查。

到周日，商丘疫情防控指揮部再發通報，指尹某及其家人沒有在第一時間及時、真實報告其實際行程，致使疫情防控措施沒能及時跟進，導致該市疫情出現反彈。對此，商丘市有關部門已展開調查，結果將及時向社會公布。