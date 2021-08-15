港大新生註冊日改校方統籌　學苑報架學生會文章被校方撕走

香港大學今日（15日）起一連3天舉行新生註冊日，因應港大學生會評議會上月初通過議案「感激」七一恐襲疑兇，校方隨後宣布不再承認學生會校內角色，今年新生註冊日改由學生發展及資源中心（CEDARS）及港大教務處統籌。另外，《學苑》報架張貼《香港大學學生會（1912-2021）》，惟其後被保安撕走，校方回應指是不希望公眾以為學生會仍在運作。

今年港大新生註冊日改由校方統籌，而校園內有關港大學生會的標誌早已被校方移除。CEDARS亦於早前公布新生註冊日的規章及申請表格，供屬會自行申請參與新生註冊日，但定明所有屬會不得宣傳或銷售「香港大學學生會（HKUSU）」及「香港大學學生會評議會（HKUSU Council）」物品。

《學苑》於大學街近香港大學站A出口報架，張貼號外《香港大學學生會（1912-2021）》，但被學校保安撕走。該文章講述由今年2月初起校方加強「風險管理」、停止代收會費、收回會址，直到學生會被取締的種種事件，結尾批評有屬會自行移除「香港大學學生會」名稱，感慨學生風骨「僅此而已」。

《學苑》報道指，現場有8至10名保安戒備，學苑成員其後重新張貼號外，保安則指校內不得張貼未經批准的單張。學苑總編輯劉建希表示，學苑報架屬CEDARS，而非物業管理處管理，質疑保安未有按程序處理，又指學苑多年來使用報架亦不需特別申請。《學苑》指CEDARS負責人到場後，稱校方不希望任何印有「香港大學學生會」的單張於新生註冊日出現，以免外界以為港大學生會仍正常運作；校方保安終撕去重新張貼於學苑報架上的號外。