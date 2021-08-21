歧視農民工9歲子　Nike道歉開除涉事店員

美國運動品牌Nike早前捲入新疆棉風波，遭內地民眾抵制，近日再捲入歧視爭議。雲南省一名農民工帶孩子到昆明市一間Nike門店購物，疑因衣裝破爛遭歧視，一名女店員更從其孩子手中搶走想買的衣服，雙方繼而發生衝突。農民工其後向該公司投訴，事隔6日才收到道歉，涉事店員亦被辭退。

雲南省昭通市大關縣吉利鎮44歲農民工毛治高，周五（20日）向內媒講述事件經過，指事發於約一周前，他和妻子帶着3名孩子去昆明一間Nike專賣店買衣服，以獎勵他們成績不錯。毛治高當時穿的是有破洞的地盤短袖舊T恤及老式黑布鞋，疑因此招致店員輕視，在店內感受到不友好的目光，有店員對他流露出藐視的神情。

選購衣服期間，毛治高年僅9歲的兒子突然一臉委屈地跑到了他身邊，眼中淚水直打轉。夫婦二人詢問後得知兒子手中拿着兩件已經選好的衣服，但不明所以地遭一名女店員搶走，並把衣服重新掛在衣架上。夫婦第一時間找店方理論，希望涉事女店員向兒子道歉，但對方態度很差，甚至罵出髒話。為了維護孩子的尊嚴，毛妻與對方發生肢體衝突，脖子有多處被抓傷。

衝突發生後，民警很快趕到現場調解，夫婦二人曾要求查看閉路電視，想知道兒子和涉事女店員之間發生甚麼事，但一度遭拒絕，其後翻看片段並沒發現兒子有何不當行為。事發當天，毛治高打電話給Nike的服務熱線投訴，希望涉事店員道歉，但6天後才收到該公司雲貴地區區域經理的電話表達歉意，涉事店員亦因不當言詞被嚴肅處理，目前已離職。毛表示，他們不需要任何補償，也接受對方道歉，但此後不會再去該店消費。