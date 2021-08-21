政Whats噏：港府突收緊防疫要求　袁彌明趕返香港一肚氣

雖然好多人嘅旅遊計劃都因疫情而告吹，但人民力量前主席袁彌明(Erica)早前就同夫婿林雨陽共赴歐洲，遊覽德國、奧地利、意大利同法國，並打算於下周一(23日)離開巴黎搭直航機返香港，但誰知港府日前突然收緊防疫要求，包括Erica身處嘅法國等15個國家都被列為高風險地區，導致佢立即提早返港以免原來嘅7日疫監大幅延長至21日，鬧爆港府嘅防疫政策玩死好多人！

Erica話改機票問題唔大，反而預訂隔離酒店就真係棘手，事關個個都想20日之前到港，結果度度都爆，而佢之前訂咗嘅隔離酒店竟然奇迹地仲有位，咁就梗係返咗香港先。之不過，有啲家庭就無咁好彩啦，依照目前隔離酒店嘅緊張狀況，隨時要10月先至返到香港。Erica又話上飛機前要做病毒檢測就係另一個難關，由於機場方面已經額滿且檢測需時，結果佢要到巴黎市外做，但幸好都仲趕得切，但一返到香港則面對另一場苦難。Erica話機場人手唔夠，去酒店專車唔夠，以致佢由步出機艙去到酒店，就用咗8個幾鐘。

Erica直斥港府收緊防疫，短短幾日就生效，真係玩死好多人，而21日酒店隔離亦係全球最嚴，早已為人所詬病，又指當局因一單半單輸入個案，防疫政策就行番回頭路，黐線到無人有咁話。