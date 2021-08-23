省政協前副主席薛恒　涉違紀違法受查　

薛恆（左）和宋亮（右）分別被查和被依法逮捕。

據中央紀委國家監委網站周一（23日）消息，遼寧省政協前副主席薛恒涉嫌嚴重違紀違法，主動投案，正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。而今年2月通報涉嫌嚴重違紀違法的甘肅省前常務副省長宋亮，同日因涉嫌受賄被最高人民檢察院依法逮捕。

資料顯示，出生於1955年的薛恒為遼寧綏中人，1973年參加工作，1974年入黨，擁在職研究生學歷。薛長期於遼寧任職，除工作初期任職於綏中縣高台鄉中學，1975年起於該省多地擔任重要黨政職務。2011至2013年，他分別出任遼寧省政府副省長、黨組成員、黨組成員、省公安廳廳長、黨委書記（兼）、省委政法委副書記（兼），2016年任省政協副主席。他亦是中共十七大代表。

至於已被移送檢察機關審查起訴的宋亮，中央紀委國家監委網站於8月16日通報稱，他利用職權搞利益交換，撈取政治資本；違規收受禮金，接受可能影響公正執行公務的宴請和旅遊安排；在組織談話函詢時不如實說明問題，不按規定報告個人有關事項；將手中掌握的金融監管職權作為謀取私利的工具，大肆攫取非法利益；利用職務便利在審批成立小額貸款公司、獲得融資貸款等方面為他人謀利，並非法收受巨額財物。經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予宋亮開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分。