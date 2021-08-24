美陸軍報告：解放軍導彈射程及精確度大增

美國科學家聯盟政府保密項目周一（23日）公布一份美國陸軍報告，內容指中國軍隊提高了彈道導彈部隊的射程及打擊精確度，其中解放軍火箭軍部署最廣泛的東風11短程彈道導彈，最初設計射程為300公里，但最新型號已擴大至逾700公里。

該份美國陸軍報告題為《中國戰術》（Chinese Tactics），最先於本月9日刊於軍方出版物，是美方對中國軍力的最新描述。報告提到可以搭載常規及核彈頭的東風11導彈，除了射程不斷擴大，其命中精確度亦提升到只有30米，讓戰區指揮官得到遠程精確打擊的能力。而其固體燃料火箭和導彈運輸豎起發射車也實現快速發射和裝彈。

報告又指，新型的東風15及16導彈射程達600至1,000公里，並採用先進的反導反制對策，包括終端操作和假目標等。雖然早期的型號不足以展開精確打擊，但較新的型號已大幅改進，不但可搭載常規及核彈頭，更比大部分短程彈道導彈的有效負荷大得多。

該報告列出美軍和台灣在衝突中可能面對更遠程和更精準的中國大陸導彈清單，另提到解放軍其他方面的能力。美媒報道指出，美國陸軍正調整戰略，從過去20年強調反恐改為聚焦於在印太地區的存在，與空軍和海軍合作制華。