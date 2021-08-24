政府項目外判工程師涉串謀使用虛假文書　遭廉署起訴明提堂

廉政公署昨日(23日)落案起訴一名政府工程顧問公司前首席工程師，控告他涉嫌就三個防治山泥傾瀉項目，串謀使用數份虛假獨立審核證書及一份虛假生態評估報告，以詐騙3個政府部門。被告獲廉署准予保釋，並將於明日(25日)在東區裁判法院應訊，以待案件轉介區域法院答辯。

被告黃嘉進現年45歲，為嘉科工程顧問有限公司(嘉科)前首席工程師，被控5項串謀使用虛假文書罪名，違反《刑事罪行條例》第73及159A條。

控罪指，嘉科自2010年起，獲土木工程拓展署及路政署委聘為3個長遠防治山泥傾瀉項目擔任顧問。嘉科需為每個項目進行勘察，以評估約100至300個人造斜坡及約20個天然山坡的狀況，並擬備相關的鞏固及風險緩減工程設計，以及監察各合約承建商的建造工程。

嘉科須就上述設計向該2個政府部門提交附有獨立審核證書的報告。由獨立審核工程師批核的獨立審核證書須核證嘉科的設計是符合公眾安全及沒有潛在山泥傾瀉危險。嘉科亦須就其中一個土木工程拓展署項目，向漁護署提交一份生態評估報告以確認擬進行土地勘察工程的範圍內對任何具重要保育價值物種的影響。

被告於案發時是嘉科的首席工程師，負責處理上述項目的日常執行及管理工作，包括向有關部門提交報告。