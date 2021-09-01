中科院宿舍種大麻販售　台軍技師獲判緩刑

台灣軍方研究機構中山科學研究導彈所一名謝姓技師，被控在2020年2月起將宿舍改裝為水耕溫室，暗中種植大麻販售，憲兵隊搜索當場人贓並獲。案件經桃園地方法院審理後，認定謝姓技師種13株大麻數量龐大，且家屬及學校均出面擔保，經兩度減刑後周三（9月1日）判處2年2個月，緩刑5年，可上訴。

檢方調查指出，謝男平常鮮少與同事往來，卻因為宿舍用電量異常過高，引起管理人員注意而暗中調查，遂發現謝的房間24小時都亮着燈，懷疑他從事不法行徑。經憲兵隊前往謝員宿舍搜索，赫然發現房內有如溫室，種植大批大麻，還有恒溫及濕度控制。

憲兵隊從謝男房中查獲13棵大麻活株;乾燥大麻煙草及搖頭丸等毒品。經查，謝男在網上以每5顆新台幣300元新台幣（約80港元）的價格，以郵寄方式購買大麻種子抵台，並在宿舍自行上網學習栽種技術，再到賣場或網購培養土、肥料、相關空氣、照光設備等。

謝員事後被中科院解僱汰除，他在庭訊時坦承因工作及學業導致有睡眠障礙，精神壓力大，才栽種大麻自用，否認販賣圖利。檢方偵查後，認定謝嫌涉犯私運管制物品進口、製造大麻，持有第二級毒品罪嫌，一併以3項罪名起訴。