第8批志願軍遺骸返國　周五舉行安葬儀式

志願軍親屬、部隊官兵和政府工作人員在桃仙機場迎接志願軍遺骸。

中國與南韓周四（2日）上午9時在南韓仁川國際機場舉行第8批中國人民志願軍遺骸交接儀式，兩國軍方代表簽署交接書後，中國駐南韓大使邢海明為靈柩蓋上五星旗，中方進行悼念儀式，其後109名志願軍遺骸和1226件相關遺物，便由解放軍空軍專機護送返回國。

上午11時26分，載着中國人民志願遺骸的空軍專機於遼寧瀋陽桃仙國際機場降落。專機進入中國領空後，空軍2架殲11B戰機護航，致以崇高敬意，機場以「過水門」最高禮遇迎接。隨後，機場舉行迎回儀式，志願軍親屬、部隊官兵、各級政府部門工作人員等約230人參加。

儀式上，志願軍遺骸的靈柩蓋上五星旗，到場迎接的解放軍官兵持槍肅立，現場所有人向遺骸三鞠躬。 儀式結束後，志遺骸靈柩被護送前往瀋陽抗美援朝烈士陵園，並安排於周五（3日）上午10時，在陵園志願軍烈士紀念廣場舉行安葬儀式。

據知，中韓兩國於2013年經過磋商，達成了志願軍遺骸回歸中國的共識。自2014年至2020年，先後有716名志願軍遺骸從南韓送回中國安葬。