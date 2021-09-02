12港人蛇案8人提訊　其中一被告擬認罪案件押後再訊

12名香港人蛇去年8月企圖偷渡到台灣途中被內地海警拘捕，當中10人已先後由內地移交香港，除了李宇軒獨自1人分案處理外，餘下9人早前一同被控1項妨礙司法公正罪，其中8人今（2日）在區院提訊。鑑於被告仍需時索取法律意見，案件再押後至10月26日再提訊，期間各被告需繼續還押。其中一名被告因透過律師表示擬認罪，但需等待法律意見。

今被帶上庭的8名被告依次為廖子文（18歲，無業）、鄭子豪（19歲，技術員）、張俊富（24歲，學生）、張銘裕（21歲，運輸工人）、嚴文謙（22歲，學生）、黃偉然（30歲，無業）、李子賢（31歲，測量員）以及郭子麟（19歲，學生）。辯方指張俊富擬認罪，其他被告則需時索取法律意見；案中另一名被告黃臨福（17歲，無業）早前已認罪，被判入教導所。

控罪他們於2019年12月至2020年8月23日期間，在香港連同一個稱作「廢中」的人、一個稱作「恩典」（別名「大媽」、「姑媽」、「姑姐」或「Sister」）的人、一個稱作「Zizi」的人及其他人，意圖妨礙司法公正而作出一項或一連串有妨礙司法公正傾向的作為，即通過導致廖子文、鄭子豪、張俊富、張銘裕、嚴文謙、黃臨福、黃偉然、李子賢、郭子麟、喬映瑜、鄧棨然及李宇軒逃離香港司法管轄區，以阻止及阻礙對香港警務處的調查及或因該調查而引發或可能引起的刑事訴訟。