美轟炸機進駐關島　反制大陸對台部署

中國解放軍加強針對台灣的部署之際，美國戰略轟炸機近日再度部署在西太平洋要地關島，又與隱形戰機在附近水域展開布雷演習，測試反介入與區域拒止的能力。美英兩軍航空母艦戰機亦在區內聯合行動，加強對大陸的軍事威懾。

美國空軍周三（9月1日）表示，來自路易斯安那州巴克斯代爾空軍基地的B52H戰略轟炸機與大約230名空軍人員，上月26日抵達關島安德森空軍基地，支援轟炸機特遣隊任務。根據軍方發放的照片，轟炸機啟程飛往關島前裝載MK62快速打擊水雷；抵達關島後翌日，在該島以北的海空域與航空母艦卡爾文森號F35C隱形戰機，參與反介入與區域拒止布雷演習，展示整合式聯合部隊運用能力。

另一邊廂，其中一架美軍轟炸機周二（8月31日）先後在日本海及東海上空，與合共19架日本航空自衞隊戰機分批展開聯合訓練，內容包括攔截、編隊飛行、導航，日方派出13架F15戰機及6架F2戰機。至周三，兩架美軍轟炸機在蘇拉威西海上空首次與印尼空軍訓練，印方派出兩架F16戰機及一架波音737偵察機。

此外，美國印太司令部公布，卡爾文森號上月26日派出4架F35C隱形戰機、5架F/A18E及F/A18F戰機、兩架EA18G電子作戰機、一架E2D空中預警機，與英國航空母艦伊利沙伯女王號4架F35B隱形戰機，在菲律賓海展開聯合互操作性飛行，驗證整合技術、戰術及程序，包括空中加油，是兩艘航空母艦首次聯合行動。