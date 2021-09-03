羅湖懲教所爆集體對抗　署方持續調查　涉事者須單獨囚禁

羅湖懲教所採取行動打擊在囚人士的非法活動，據了解涉事的搞事者包括正在還押的南區前區議員袁嘉蔚。據消息人士透露，相關在囚人士可能藏有屬於其他在囚人士的物品或藏有多於獲批數量的物品。根據經驗，由於牽涉人數眾多，需要時間調查，可能稍後才會就違禁品進行紀律處分。

據悉，涉及昨日(2日)事件所有在囚人士現時仍被單獨囚禁。羅湖懲教所近日接獲情報，有個別人士企圖建立勢力，並聯絡其他還押者參與集體搞事。署方昨日對目標人物的工作地點進行突擊搜查，並發現她和其餘5名在囚人士藏有違禁品，前線人員即時對她們採取紀律檢控。

至下午4時，其工作地點有18名在囚人士集體要求管方取消對該6名在囚人士紀律檢控，否則有進一步行動，據悉，參與搞事的在囚人士包括袁嘉蔚。懲教人員其後採取行動，調派俗稱「黑豹部隊」的區域應變隊及警衞犬隊到羅湖懲教所支援前線人員，採取行動將該18名滋事分子隔離調查，確保院所安全及穩定。

懲教署昨日表示，會確保一個安全和穩妥的羈押環境，並會採取措施打擊院所內任何的非法活動，絕不姑息。羅湖懲教所是一所中度設防監獄，羈押定罪及還押的成年女性在囚人士。