中英舉行氣候變化會談　促發達國家加大減排力度

解振華（右一）與夏爾馬（左一）在天津舉行會談。

中國生態環境部周四（9日）通報，中國氣候變化事務特使解振華周日（5日）至周二（7日）間，與到訪的《聯合國氣候變化框架公約》第二十六次締約方會議（COP26）候任主席夏爾馬在天津舉行會談。雙方就COP26總體安排及重點議題、全球氣候行動、中英氣候變化合作等重點問題進行了坦誠、深入、具建設性的交流。期間，中共中央政治局常委、國務院副總理韓正與生態環境部長黃潤秋分別與夏爾馬進行視像會面。

通報指出，雙方認為COP26應當發出維護多邊主義、加強國際合作的強有力政治信號，堅持《聯合國氣候變化框架公約》和《巴黎協定》確立的目標，公平、共同但有區別的責任和各自能力原則，以公開透明、廣泛參與、締約方驅動、協商一致的方式，推動大會完成《巴黎協定》實施細則後續談判，確保發達國家兌現資金承諾，加大對發展中國家適應行動和能力的支持。為達到《巴黎協定》確定的目標，中方指發達國家應加大減排力度，切實為發展中國家提供資金、技術等支持，為全球加速綠色低碳轉型發揮表率作用。

中方向英方介紹，中方已建立碳達峰碳中和工作領導小組，正制定並將發布落實力爭於2030年前實現碳達峰、2060年前實現碳中和的「1+N」政策體系。英方對此給予高度評價，指中國在推動全球可再生能源發展方面具有重要作用。英方向中方介紹，英方已提出到2035年二氧化碳排放量比1990年水平減少78%、到2050年實現溫室氣體淨零排放目標。中方給予積極評價。

雙方另討論了其他一些問題，商定將在COP26前繼續深入開展對話，並就COP26重點議題持續保持密切溝通，與各方一道推動COP26取得積極成果，並進一步深化中英兩國在氣候變化和環境保護領域的良好合作關係。