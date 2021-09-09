中大醫院開幕　馮康盼公私營醫院先導計劃擴至其他聯網

在今年初陸續投入服務的香港中文大學醫院今日(9日)正式開幕，中大醫院行政總裁馮康表示，中大醫院本月亦與威爾斯親王醫院達成協議，將為公立醫院的病人提供專科門診服務及日間程序，期望先導計劃日後能擴展至其他人手較緊張的醫院聯網，例如新界西聯網。

馮指中大醫院會派醫生到公立門診看症，又期望該先導計劃日後能擴展至其他人手較緊張的醫院聯網，例如新界西聯網。他又預計醫院下月能提供24小時急症室服務及產科服務，今年年底將能提供約120張病床，多數專科亦已涵括，而醫院的未來發展會視乎病人需求，再調整床數及服務範疇

被問到中大醫院有否出現醫生移民潮，馮稱不清楚整體移民數字，強調在聘請醫生方面沒有問題，反而以他所知有其他醫療專業人士離職，惟亦有可能因為移民以外的原因請辭。馮又指公立醫院醫生長不足，故若有多一個途徑增加醫生，或是引入海外醫生，相信市民應該歡迎，又相信政府會與醫學界合作保障醫生質素。

在疫苗接種方面，馮指中大醫院已有超過70%的同事已接種首劑疫苗，相信不用採用強制接種的手法。他又指醫院的接種中心頗受歡迎，每日約有2000名人士接種，政府已批准延長疫苗接種中心運作。

另外，中大醫院董事局主席利乾和行政長官林鄭月娥亦有出席開幕儀式，利乾形容香港醫療系統猶如啞鈴，只得公營和私營醫院，沒有任何中間方案，而中大醫院則採用套餐式收費，令病人放心。

林鄭月娥則指中大醫院集教育、服務及科研於一身，以市民可負擔收費提供私營醫療服務，指若醫院日後若有擴建計劃，政府亦會支持。她又指中大醫院會與醫管局合作，分擔公營醫療負擔。