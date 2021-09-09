省高院宣判一宗涉黑案　主犯判囚23年

內地官媒周四（9日）報道，海南省高級人民法院近日對一宗涉黑案進行二審宣判，維持海南省第二中級人民法院一審判決，案中主犯麥亞芝犯組織、領導黑社會性質組織罪等14宗罪，被判有期徒刑23年、剝奪政治權利5年，並沒收個人全部財產；另一主犯麥磊則判囚21年，其餘35名被告分別判囚1年4個月至15年不等。

法院經審理查明，麥亞芝曾擔任臨高縣某官員的司機，他從2000年起憑籍與該官員的關係，夥同他人在當地開設多間賭場，並安排胞弟麥磊等人參與管理，牟取暴利。至2001年，賭場被查封後，麥亞芝通過關係把案件降格處理，不但未受制裁，被扣押的20多輛走私車也被違規返還。自此，麥亞芝憑「關係硬」打響名號，逐步發展成黑社會組織，陸續開設賭場，大肆斂財。

在2006年起，麥亞芝通過行賄、串通投標等方式，大肆承攬市政工程；至2013年底，麥亞芝又勾結政府工作人員，低價競拍取得臨高縣唯一的採沙許可證，逐步非法控制文瀾江流域採沙權，並肆意抬價，許可證過期後仍繼續組織人員非法採沙，牟取暴利。

法院認為，該組織存續時間較長，人數較多，且通過暴力手段，長期實施開設賭場、非法採礦、串通投標、強迫交易、非法轉讓土地、敲詐勒索、尋釁滋事等犯罪活動20宗，違法活動6宗，獲取巨額經濟利益，長期把持基層政權，為非作惡，稱霸一方，嚴重破壞當地經濟、社會生活秩序，社會危害後果嚴重，遂作出上述判決。