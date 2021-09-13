55歲漢火場爬樓救女童　外孫女大讚是蜘蛛俠

上海55歲男子曾令平，日前目睹鄰居樓房起火，徒手爬樓救出被困女童，有關影片在網上引起關注。曾令平周日（12日）接受內媒訪問時，憶述當時驚心動魄的場景，又指有點畏高的他沒想到會做出以上舉動。外孫女見到其身手後，更稱：「外公像是蜘蛛俠」。

事發於本月下午3時左右，曾令平表示，他當時正在客廳看電視，其妻子在廚房打掃衞生時發現隔壁冒出濃煙。他跑下樓後抬頭一看，發現一名小女孩捂着口鼻站在4樓窗台，身後不斷冒出濃煙，自己沒有多想便衝進樓道。

不過，由於濃煙攔住3樓通道，曾令平當時只想到救人要緊，在沒有輔助裝備下，回到1樓從平台踩着防盜窗和水管一步一步往上爬。直至4樓後，他一手抓緊窗台，一手伸向女孩。但因無力將女孩一同帶回地面，他遂抱女孩從窗口進入3樓臥室，直至消防到場救援。

「爬樓救人」的現片在網上發布後，不笑網民都大讚曾令平，「平凡英雄」、「哪有從天而降的英雄，只有挺身而出的平凡人」。曾令平亦表示，他在10歲的外孫女的眼中又多了一個稱號──蜘蛛俠，即使他表明自己老了、跑不動，亦不改外孫女心目的英雄形象，「那你是『慢蜘蛛俠』」。