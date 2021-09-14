台幼稚園群組再多2宗確診　日本第5度捐疫苗

台灣新一波幼稚園群聚疫情持續，周二（14日）當地新增5宗新冠肺炎確診病例，當中2名本地確診患者均為新北市幼稚園居家隔離對象。台行政院長蘇貞昌周一（13日）建議，在連續多日零確診的縣市，可考慮適度鬆綁疫情控制措施。周二日本宣布再向台灣捐贈50萬劑英國藥廠阿斯利康與牛津大學合作研發的疫苗，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中稱可助加速台灣大規模第2劑接種。

中央流行疫情指揮中心在周二記者會上表示，當日新增本地確診者分別為30多歲男性和未滿5歲女性，為同住家人，因有北部某幼兒園相關接觸史，於9月6日列為居家隔離對象。男患者周日（12日）出現發燒等症狀，二人其後接受採檢並確診。新增3宗境外輸入個案為1男2女，年齡由30多至60多歲，分別由柬埔寨、美國和印尼入境；同日無新增死亡病例。至今台灣累計16,098人確診，當中839人病亡。

蘇貞昌表示，目前長榮機師染疫已受控，至於新北市校園及社區感染事件，中央流行疫情指揮中心周一已成立專案進駐當地染疫社區，設置疫苗接種站，並持續追蹤及調查，將疫情影響限縮在最小範圍之內。他建議指揮中心考量市民生活上的便利性和生計，以嚴格遵守相關指引的防疫目標為前提，以人性化及易於執行的方向適度鬆綁。

日本外務大臣茂木敏充周二於例行記者會上宣布再向台灣捐贈疫苗，這次已是日方第5度對台捐贈疫苗，對上4次日本已共捐出340萬劑阿斯利康疫苗。對此，台總統府發言人、台外交部和蘇貞昌分別表示感謝。