充當黑惡勢力保護傘　玉溪中院前院長被雙開

雲南省玉溪市中級人民法院前院長陳昌涉嫌嚴重違紀違法，充當黑惡勢力的「保護傘」，日前經中共雲南省委批准，雲南省紀委監委就此立案調查，決定開除陳昌的黨籍和公職。

陳昌被指將公權力作為謀取私利的工具，無視組織紀律，對個人有關事項隱瞞不報，在幹部提拔任用方面為他人謀取利益；無視廉潔紀律，大搞權錢交易；充當黑惡勢力「保護傘」，背離司法人員職業操守，與案件當事人及親屬拉拉扯扯，違反國家法律，利用職務便利為他人謀取利益，非法收受財物，嚴重損害國家的司法公信力。

調查指，陳昌的行為構成職務違法，並涉嫌受賄犯罪和徇私舞弊暫予監外執行犯罪，性質惡劣、情節嚴重。經雲南省紀委常委會會議研究並報雲南省委批准，決定給予陳昌雙開處分，收繳其違紀違法所得，並將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關審查起訴，所涉財物隨案移送。該案目前已移送法院審理。

陳昌於1962年10月出生，是雲南曲靖麒麟區人。他曾於1998年3月至2002年3月任曲靖地區羅平縣人民法院黨組書記、院長，於2002年3月至2005年10月任曲靖市中級人民法院副院長，於2005年10月至2015年9月先後任昭通市中級人民法院代理院長、院長。他於2015年9月至2016年2月任玉溪市中級人民法院副院長、代院長，至2016年2月升任為院長。他於去年10月主動投案，今年4月被捕。