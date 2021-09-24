內地昨增54宗本土新冠　哈爾濱調升兩地風險等級

內地周五（24日）公布前一日新增54宗新冠肺炎確診病例，其中本地個案佔30宗，黑龍江和福建各佔15宗。黑龍江新增的本地個案，全部由哈爾濱市巴彥縣報告。哈爾濱市應對新冠肺炎疫情工作指揮部周四（23日）發通告，周五起將巴彥縣興隆鎮文化嘉園小區、興林七委調整為中風險地區。

巴彥縣縣長汪育欣周四晚接受訪問時表示，該縣自周二（21日）發現第一宗感染病例後，已完成共3輪全民核酸檢測。同時，由400人組成的流行病學調查隊伍，正持續開展相關溯源工作，雖然已經排查出1,000多名密切接觸者，但還不能判斷當前確診病例的密切接觸者是否已全部找到。

至於另一本地疫情爆發地點福建，單日新增本地確診病例分別為廈門市11宗，莆田市4宗。自本月10日以來，全省累計報告453宗本地確診病例。內地單日新增24宗境外輸入確診病例，分別為雲南13宗，上海9宗，福建和廣東各1宗；同日新增11宗無症狀感染病例，均為境外輸入。至今內地累計95,948人確診，當中4,636人病亡。