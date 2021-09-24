疫情補充報告向死者道歉　否認3+11措施是破口

台灣航空公司機組人員的檢疫措施由最初的居家檢疫14日，逐步放寬為「3+11」（居家檢疫3日，自主健康管理11日），形成防疫破口，早前引發本土新冠疫情。台行政院周五（24日）將「3+11」防疫決策專案報告的補充報告送到立法院，行政院長蘇貞昌在書面報告上白紙黑字道歉。

蘇貞昌上周五（17日）前往立法院接受質詢，並針對「3+11」防疫決策專案報告，但未提防疫破口，遭國民黨團杯葛，要求行政院重寫報告，詳述為何「3+11」決策沒有會議紀錄，並交代此決策與本土疫情大爆發的關聯性，蘇貞昌要在書面報告寫明向染疫死者及家屬道歉。

在最新提交的補充報告中，蘇貞昌表示：「基於對生命的尊重，對於每一條寶貴生命的消逝，我都深感遺憾與抱歉。」但他指出，行政部門並不是每場會議都製作紀錄，這是慣常模式，而非疏忽草率。對於外界質疑「3+11」是疫情破口，蘇則指沒證據顯示機師與諾富特飯店群聚感染事件，與後來發生的社區疫情有關。他周四（23日）與衞福部長陳時中在立法院報告時亦否認「3+11」是防疫破口，也不認為陳時中要為此下台。