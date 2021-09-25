美商務部長擬率團訪華　尋找商機

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）近日受訪表示，她計劃率領美國企業的行政總裁代表團前往海外，包括中國，尋找商機並討論長期存在的貿易問題。她將尋求改善中美的商業聯繫，認為中美關係在國家安全和人權問題上日益緊張之際，此行可促使兩國互利互惠。

《華爾街日報》周五（24日）報道，雷蒙多率領的商務團將由多名企業總裁組成，但目前行程尚未有具體安排。雷蒙多表示，自己工作很大的一部分是維護和振興美企，雖然中國經貿政策經常補貼出口產品，以低於市價對外傾銷，又對竊取知識產權行為視而不見，但由於中國市場規模龐大，美國仍要與華貿易。

雷蒙多表示，相信商貿關係暢旺，有助緩和任何緊張關係。但她亦明言，中國電訊設備供應商華為危及美國國安，如有需要，美國將採取更多行動應對，阻止華為取得先進晶片，延續前朝特朗普政府的政策。

華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）的高級顧問雷恩施（Bill Reinsch）對雷蒙多的想法抱持懷疑，指她以為自己的職責，在於粉飾美中脫鈎以至拆分的現狀及未來，嘗試主張未來還有正面前行之道。美國企業研究院（AEI）經濟學家史劍道（Derek Scissors）則認為，美國商務部未調節好適應目前局勢，恐與國會出現意見分歧。