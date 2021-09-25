劏房設施少無門鎖無冷氣　團體籲設起始租金　勿讓基層捱貴租

研究發現劏房租金中位數在一年內上升4%，而不少劏房居住環境設施不足，部分租戶更面對被濫收水電費問題。關注團體呼籲政府應就劏房實施租務管制同時，設立起始租金上限，避免業主於「空窗期」加租，平衡劏房業主與租戶的權益。

中文大學未來城市研究所在8月上旬至9月上旬透過網上問卷、電話訪問及家訪形式，訪問1,515名住在不適切住屋人士，發現劏房的呎租中位數為43.3港元，月租中位數為5,000港元，較研究小組3月時公布的4,800港元高4%；板間房的呎租中位數為45港元，而月租中位數則為2,600港元。

設施方面，34.8%劏房沒有門鎖，16.4%沒有冷氣機；板間房則有53.6%無窗，62.9%則沒有冷氣，更有71.1%租戶指單位沒有足夠照明。調查亦發現，有15.2%劏房租戶及25.8%板間房租戶無簽立書面租約。44.2%劏房租戶及37.1%板間房戶過往曾被加租。水電費方面，只有約1成劏房及約3成板間房的租金包水電費。其餘租戶需要另行支付水電費，而大部分租戶繳交的每度水電費高於市價。

研究又發現，條件愈差的劏房，呎租愈高，以九龍劏房為例，無獨立睡房及廚廁的劏房平均呎租為45.7港元，而有獨立睡房及廚廁的平均呎租則僅37.4港元，反而較前者低近18%。中大未來城市研究所教授伍美琴認為，劏房租金過高，不可能再提升，不應「由最低收入人士承擔最高租金」。

殘疾人士強哥與太太同住太子一間80呎的劏房，每月須繳付4,500港元租金，依賴從事美容行業的太太11,000港元收入度日。他表示，現時合約將於11月完成「死約」，業主仍暫未與他相討租金事宜。在該單位住了3年的強哥指，上年約滿時業主已跟他說「不加租，你已要偷笑」，預料業主或會趁租務管制立法前大幅加租。他指水務署禁止濫收水費後，業主未有調整劏房水費，仍然收每人每月40港元。強哥稱自己與太太用水量不多，僅作日常生活之用。他認為可見微知著，若租管條例不設起始租金，業主可能在租管立法前大幅加租，或令他未能受惠租管保障。

簡先生則住在長沙灣50呎的板間房，他指單位間作9間房，並且只有細小的共用廁所，亦沒有廚房，需要在房間煮食。他擔心板間房的消防問題，並指單位並無消防設備，僅在樓梯設有古舊的消防喉。近年多個劏房出現火災，令他感到憂慮，但住在2樓的他笑言「有火警都可以跳窗」。

關注基層住屋聯席促請政府訂立起始租金，建議以凍結立法當日最近交租期的租金金額作為起始租金上限，同時涵蓋沒有租約、條例生效前的舊租約，並限制條例實施之前的續租加幅不高於通脹，避免租戶被無良業主利用條例生效前的3個月「空窗期」大幅加租。