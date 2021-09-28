持續限電蠟燭成必需品　一周訂單量急升數十倍

內地東北三省連日來無預警限電，多地市民措手不及，蠟燭成為居民晚間生活的必需。遼寧瀋陽市有業主周二（28日）向內媒反映，發現市面上的蠟燭瞬間斷貨。另有蠟燭生產商回應指，過去一周訂單量提高數十倍，大部分訂單均來自東北三省。

在瀋陽居住的羅姓業主表示，當地自上周四（23日）出現第一波的限電潮，有屋苑在中秋過後仍安排了一些活動給當地住戶，惟活動在當日下午5時許因停電而被打亂。隨着天色變黑，物業找來發電機為屋苑的兩盞應急燈，保證活動順利舉行，不過停電的噩夢仍然持續。

由於停電突然發生，不少居民回家時沒有升降機，需步行多層樓梯回家，惟回家後亦因沒有食用水供應，只好重新回到屋苑水池邊打水。羅姓業主和同事為了保證現場安全，到處搜羅蠟燭，「周邊5公里的超市全都掃了一遍」，最後只買到500支左右蠟燭。他又形容，整個屋苑陷入一種不常見的寂靜，抬頭望去，住樓只有一些黑洞洞的窗口透出橘色的燭光。

自各地陸續限電，東北三省有居民反映市面出現囤積蠟燭。內媒亦發現，近期網購蠟燭的訂單量亦有所增加。有商家表示，目前廠房仍有一定的存貨，但由於生產廠商面臨限電困難，補貨上亦出現一定程度的緊張。浙江省亦有蠟燭廠家表示，全廠正在加班加點發貨，但為應對限電影響，目前已起用發電機趕工。