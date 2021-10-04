「超前點播」機制惹爭議　內地3大影視平台宣布取消

內地3大影視平台「愛奇藝」、「騰訊視訊」及「優酷」周一（4日）先後取消會員「超前點播」機制，受到輿論關注。其中不少網民均認同平台的做法，但也有網民表示︰「不光超前點播。明明說好了會員沒有廣告，但現在都是把廣告和劇的內容直接混在一起，這個怎麽算？」

內地傳媒報道，「超前點播」機制是一項會員增值服務，用戶需在會員的基礎上額外付費，才能提前解鎖未播出內容，且只能按順序逐集購買，換言之，觀眾若想提前觀看大結局，必須購買超前點播首集到該集的所有內容。惟相關機制引起用戶質疑，批評大多數會員已付費，卻還要再次付費；上海市消保委更發文批評機制涉嫌綑綁銷售。多個平台其後作出調查，把「超前點播」機制更改為可任意購買其中一集。

至上月，中國消費者協會發表對「超前點播」機制的觀點，提出有消費者認為已購買會員，享有提前觀看劇集的會員權益，質疑「點播收費」涉嫌重複收費；且在長假期間，平台修改集數更新周期，減少更新次數，使會員權益受損；同時平台宣傳付款會員免廣告，但實際上只去除視訊開頭的廣告，視訊播放中間仍插播廣告，最後是消費者在不知情的情況下被自動續費，認為平台強買強賣等。中消協認為，超前點播屬自願性質，平台應取消逐集限制，同時應保障廣告特權，杜絕違法推送等。