颱風圓規逼近　華南沿海今有雨台東停工停課

早前為華南等地區帶來風雨影響的熱帶風暴「獅子山」，隨着周日（10日）於越南登陸並減弱，大陸各地周一（11日）降雨明顯減弱。而今年第18號颱風「圓規」預料周一晚上進入南海東北部海面，未來3天或為大陸華東沿海、華南沿海、海南島等地帶來大到暴雨。在台灣，台東縣政府宣布周一上午8時起停工停課一天。

大陸氣象部門表示，周一上午8時，圓規的中心位於菲律賓馬尼拉東北方約600公里，強度維持在熱帶風暴級，中心附近最大風力9級（每秒23米）。預計圓規將以每小時約25公里的速度向西偏北方向移動，強度緩慢增強，逐漸向巴士海峽附近海域靠近，將於周一夜間進入南海。

據廣東省氣象台預計，周一粵西多雲天陰，有分散陣雨，其餘市縣多雲間中天晴。隨着圓規影響增強，周一至周三（13日）該省海面自東向西風力將加大到8至10級，陣風11級，台灣海峽和南海中北部海面有10至12級大風。

台灣周日晚已為圓規發布海上颱風警報，周一至周二（12日）影響尤其明顯，台北部山區及東半部地區或有大雨及豪雨。台氣象局預報員謝佩芸表示，中南部地區以多雲天氣為主，受到沉降氣流影響會較炎熱，中午前後台南市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、金門縣地區，南投縣近山區或河谷亮起高溫燈號，氣溫或高達36°C。此外全台各地周一均有強陣風，蘭嶼最大陣風更達14級。