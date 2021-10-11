業界憂多處同步填海令物料「搶乾」　黃偉綸稱見不到供應樽頸

施政報告提出北部都會區發展計畫，同時準備同步填海造地，包括「明日大嶼」項目、龍鼓灘填海，以及重啟沙田馬料水填海計畫等等。建造業總工會理事長黃平今日(11日)指出，得悉業界有聲音擔心政府「一口氣」於多處填海，會令填海物料例如海砂遭搶乾；但他直言填海工程會有一定步驟去分階段推展，施工過程料有嚴重監管控制，相信無須過於憂慮。發展局局長黃偉綸則相信填海物料供應上「見不到樽頸」，否認本港未來多個填海工程會出現物料短缺情況。

政府正磨拳擦掌準備以上3大填海工程，其中以涉及造地1000公頃的「明日大嶼」計劃規模最大。政府已於今年6月已開展研究，目標下年第4季可有初步方案出台。黃平提到，業界面對「咁多大工程一齊搞」，就物料上有所顧慮亦可理解，不過他認為不需太憂慮，因有信心上述大工程會在多人監督下控制好施工節奏，分階段去填海造地。

至於黃偉綸今日出席電台節目指出，當局評估明日大嶼交椅洲人工島的填海項目，料使用2.5億至3億噸填海物料。而填料並非以海砂為主，當中逾一半是由建築工程產生的惰性建築廢料(公眾填料)；餘下部分是「機砂」，可由廣東省石礦場提供。他直言人工島將需要花費長時間完成，有信心過程中能透過不同安排處理問題。

黃偉綸又舉例指，近年本港亦同時進行機場三跑及東涌新擴展區的兩大填海工程，填海面積合共接近800公頃，亦沒有出現填海物料短缺的問題。施政報告提到啓動龍鼓灘近岸填海、重新規劃屯門西工程研究，以及研究馬料水填海，他相信即使加上這些填海工程，透過適當的安排，填料問題並不會影響工程的推進。

發展局其後補充指，香港平均每年產生約1,500萬公噸公眾填料，10至15年可產生約1.5億至2.3億公噸。政府會盡量物盡其用，優先採用作填海物料。目前政府在屯門第38區及將軍澳第137區設立了兩個臨時公眾填料庫，儲存本地各種工程產生的可重用建築廢物，總容量約為2,000萬公噸。