舊樓大火情侶列嫌疑人　現場曾點蚊香成關鍵

台灣高雄市鹽埕區「城中城大樓」周四（14日）發生火警，造成46人慘死悲劇。警方發現，事發前有一個人影離開現場，20秒後位於地下的茶具店隨即起火。警方事後帶走郭姓茶具店店主及其黃姓女友等人調查，由於郭、黃二人供詞有出入，且當時疑曾點燃蚊香、香灰等易燃物，警方已朝人為縱火方向追查。周五（15日）上午9時，郭、黃二人被改列為嫌疑人，依過失致死和公共危險罪移送高雄地檢署覆訊。

警方調查指，年約50歲、綽號「阿文」的郭姓老闆，常與黃姓女友及友人聚集在茶具店泡茶聊天、喝酒，曾多次酒後發生口角糾紛，轄區警方也多次前往排解。而郭、黃二人均非居住於該大樓，但常逗留於茶具店後方的套房。

有目擊者稱，郭男與黃女疑於周四凌晨再發生爭執，後來郭男騎電單車離開，黃女續與友人飲酒，期間更點燃蚊香，約兩小時後茶具店起火燃燒。此關鍵內容成警方追查重點，不排除有人為縱火的可能。由於郭男與黃女對案發時的狀況說法有所出入，因此警方研判兩人有重大嫌疑，但因兩人拒絕夜間偵訊，警方將於周五繼續調查釐清案情。

此外，大樓地下另一間二手電器行的邱姓老闆，因二手電器堆滿店外通道，廢舊電器太多且堵塞逃生出口，同時電器易燃物料造成大火蔓延，事發後也被警方列為約談對象，但目前並未列為關係人。