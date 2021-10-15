同居男女虐打朋友女嬰　終致頭傷不治　今認虐兒候懲

一對同居男女前年替朋友照顧一名未滿2歲的女嬰期間，對女嬰施以體罰，除掌摑及以藤條責打，又曾以鐵狗鍊鎖著女嬰獨留在家。男子曾於手機訊息透露自己「差啲就殺咗佢」。同年6月他們發現女嬰昏迷將她送院，醫生發現女嬰遍體鱗傷，最終因頭部受傷不治。該對同居男女今天（15日）於高院原訟庭承認一項對看管兒童或少年人虐待或忽略罪，法官決定把案件押後至10月19日聽取求情及判刑，候判期間2人須還押。

本案2名被告分別為女子柯靜雯（無業、36歲）及男子蕭國偉（地盤工人、33歲）。控罪指2人於2019年1月至6月20日期間，在洪水橋田廈路新生村的住所，身為對涉案女嬰負有管養、看管或照顧責任的人，故意虐待或忽略她，其方式相當可能導致她受到不必要的健康損害。據控方透露，2人過往均有與本案不相關的案底，男被告過往亦有毒癮。

據案情指，案發時2名被告與3名當時分別5個月大至8歲的子女於涉案單位同住。自2018年4月起，女被告的一位女友人間中會把其女兒（即死者）及兒子交給女被告照顧。據女被告稱，死者母親自2019年4月把死者交給她照顧後，至出事當日都沒有再出現。男被告則有協助照顧死者。案情指女被告的8歲長女，曾目擊母親用藤條打死者四肢，及用手掌摑死者臉部，且更曾以鐵製狗帶綁著死者腰部，由得死者獨留家中。女被告長女亦見過男被告多次掌摑死者的臉。

案情續指，2019年6月20日，2名被告與死者等兒童外出食粥，回家後被告發現死者狀似不適，懷疑她被粥內的豬骨哽喉，遂帶她到屯門醫院求醫。死者其後不治，經檢驗後死因為頭部受傷。醫生及後發現當時22個月大的死者體重過輕，只有8公斤，並患有高鉀血症，全身上下共有34處新傷及36處舊傷痕。兩名被告其後被捕。

2名被告在被捕初時，均否認有虐打過死者，但其後都承認曾掌摑及以藤條打死者。其中女被告稱曾因死者撒尿在地上、四處觸碰東西及經常哭泣，令她失控地責打死者，更試過連藤條都打到斷開，並承認鎖住死者將她獨留在家。女被告又稱，事發當日帶死者前往吃粥前，死者曾試過跌到背部着地。男被告就稱吃粥後回到家，曾替死者洗澡，至凌晨時分發現死者臉色蒼白，拍背吐痰後便讓女被告帶死者求醫。

據警方其後在2名被告的電話訊息發現，男被告曾勸女被告不要虐打死者，但男被告又曾稱死者行路緩慢，並稱「你睇唔睇到佢嗰個輕佻啊，簡直係你話係咪想一拳fing埋去呢」女被告亦曾投訴男被告打死者，並稱：「錯X手，重X手，我啱啱先搞掂（死者）祛瘀，廢X事你又打X到瘀X咗塊面」，男被告就曾對女被告稱：「轉頭你番嚟搞（死者），啱啱我差啲就殺咗佢」。