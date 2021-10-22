台首破販賣Switch盜版遊戲案　男子2年賺千萬新台幣

任天堂Switch遊戲機深受全球玩家歡迎，台灣台南市1名從事手機買賣修理的林姓男子，早前成功破解遊戲主機系統，連同盜版遊戲以套裝出售，2年共獲利逾1千萬元（新台幣，下同，約280萬港元）。林男其後被捕，成為台灣首宗破解Switch販賣盜版遊戲的案例。

偵破此案的台灣保安警察第二總隊刑大偵三隊指出，本身是遊戲玩家的41歲林男，從大陸購買注入器、短接器等工具，再上網下載虛擬系統軟件，破解正版Switch主機系統，讓正版遊戲機可讀取盜版遊戲檔案，再連線至境外虛擬系統的雲端，供買家下載盜版遊戲軟體，無需再向原廠購買遊戲磁碟。

破解程式後，林男以每套每套2萬元（約5,700港元）出售，包括正版Switch遊戲機、注入器、短接器及載有200款遊戲的硬碟。他在拍賣平台發布販賣改裝主機及破解遊戲等訊息，不到2年時間便賣出超過500部。

警方接報後追查，早前持搜索票前往林男位於台南市北區之住所搜查，現場查扣電腦主機、Switch主機、記憶卡（破解檔）、讀卡機、短接器、注入器及遊戲機收納袋等證物。