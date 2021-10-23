同意票數超過門檻　基進黨立委陳柏惟被罷免

台灣基進黨籍的立法委員陳柏惟，因被民眾不滿其立法院表現，遂成立團體「刪Q總部」發起罷免。罷免案周六（23日）舉行投票，至傍晚近6時，因同意票數遠超出罷免門檻，陳柏惟總部宣布敗選。民眾黨亦發聲明指出，罷免案反映民眾對政府的不滿，又認為陳柏惟只是淪為民進黨執政不力的「代罪羔羊」。

據台中市選委會統計，陳柏惟罷免案投票人數總計294,976人，罷免同意票門檻為73,744人。但截至周六下午5時30分，陳的陣營宣布同意票已達到逾7.48萬票，意味他已敗選，陳柏惟晚間登台向支持者致意，自行宣布罷免通過，並承認努力不夠。

陳柏惟去年初以11.2萬票當選立委，但發起罷免的團體不滿陳的表現，包括支持輸入含瘦肉精的豬肉、反對購買國際認證的新冠疫苗而發動罷免。根據台灣的《公職人員選舉罷免法》，只要選區四分之一選民同意，且同意票數多過不同意票，就即可罷免陳。罷免通過後，依選罷法規定，中選會將在7天內公告，並在之後3個月進行補選。

「刪Q總部」在得知投票結果後表示，罷免陳柏惟和藍綠無關，純粹只是因為陳不適任，直言：「很難再有比他（陳柏惟）差的政治人物了」。台灣第三大黨的民眾黨亦發表聲明表示，罷免案最終演變為藍綠政治動員，牽動結果重要原因是民進黨執政傲慢、藐視民意所造成，從瘦肉精豬肉至疫苗採購，陳柏惟罷免案正是這股民怨的宣洩出口。