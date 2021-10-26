台軍校欖球隊長涉性騷擾學妹　遭開除學籍

台灣的陸軍軍官學校一名黃姓欖球隊長，早前邀請一名學妹在教室獨處，期間涉嫌性騷擾對方，結果學妹向家長反映，讓家長向校方陳情。校方事後對黃男記3大過，並開除學籍；黃男不服，並提出行政訴訟，惟近日遭高雄市高等行政法院駁回。全案可上訴。

台媒報道，黃男在校內是「風雲人物」，前年1月邀請受害學妹到自由搏擊教室獨處，期間試圖伸出幫學妹擦汗，又詢問「要不要更衣」；學妹欲離開時，黃男更搭肩詢問：「怎麼不抱我？」

學妹的家長事後向校方陳情，質疑校方軍紀及學生教育，讓女同學擔憂人身安全；同時對黃男提出強制猥褻告訴，但黃男及後獲檢方不起訴處分。惟校方認為黃男行為已損校譽，遂作出上述處分。

黃男不滿處分過重，申訴被駁回後，便提起行政訴訟。法官認為，黃男畢業後具有擔任軍官資格，作為基層軍人的表率；校方對學生的偏差行為，訂定高道德標準汰除不適任軍人資格的學生，主要是避免重大違紀且品行不佳的學生，退學後再通過轉學等方式，到其他軍事學校就讀，是落實軍風紀律必要手段，認為校方懲處尚屬合理，因此判黃男敗訴。