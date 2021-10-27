首派武裝直升機　解放軍今年逾680架軍機入台

解放軍軍機近期頻現台空域，周二（26日）更首次派出武裝直升機飛入台灣的西南防空識別區，包括一架武直10直升機及1架米17直升機等。另於周三（27日）早上亦有解放軍軍機入台西南空域，台空軍升空，廣播驅離。

台灣的國防部周二晚回應稱，解放軍當日除派出武裝直升機外，另有3架運8和2架殲16。台空軍派戰機升空應對，廣播驅離，防空導彈追蹤監控。據廣播及航迹紀錄，解放軍軍機現身台空域，飛行高度為3,000米，台空軍廣播驅離稱，「你已進入我空域，影響我飛航安全，立即迴轉脫離」。

另台灣的立法院外交及國防委員會周四（28日）將邀請國防部長邱國正、外交部長吳釗燮、陸委會主委邱太三，就美、陸、台關係作報告。國防部周三將報告書送抵立法院，指解放軍軍機今年入台西南空域已超過680架次，兩岸軍事對峙短期難緩解，未來台灣所承受軍事壓力更較以往為重，但台軍將持續加強自我防衞。

報告書指出，解放軍各項戰力發展及軍事準備，均以「犯台」為核心，除推動軍改提升攻台戰力外，也強化區域拒止與反介入能力，以抗擊外軍並防止他國軍事協防台灣。台國防部強調，陸方威脅持續升高，台灣地緣戰略的重要性，愈來愈受到國際社會重視，美方積極協助台灣強化自我防衞能力，期望共同應對陸方的挑戰。