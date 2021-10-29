美媒指解放軍以汕頭外砂機場　起降軍機擾台

解放軍軍機持續飛入台空域，掀動台海局勢。美國軍事新聞網站「防務新聞」周五（29日）報道，已停止民航營運的廣東汕頭外砂機場，可能正是執行擾台任務軍機的起降點，並指出不同場合拍到的衞星影像顯示軍機停駐當地，情況與台軍報告一致。

距離台南僅約350公里的外砂機場原為軍民兩用，但至2011年停飛民航機。報道引用私人地球成像公司行星實驗室（Planet Labs）的衞星圖指，該機場最遲從去年10月起，已有解放軍軍機輪調進駐。當時的衞星圖顯示，兩架解放軍運8反潛機停在外砂機場以前的民航停機坪，飛機尾部的反潛探針清晰可見。

另有衞星圖顯示，兩架運8反潛機今年5月7日現身在該機場，其中一架正在跑道滑行。台空軍當日發布，兩架運8反潛機飛入台西南空域，其出發與返航的方向都是汕頭。其他較低像素的影像也顯示，外砂機場舊有民航停機坪自去年中以來，已有1至3架飛機停駐，反映相關部署最早可能從去年中開始。

報道認為情況有待確定，但台國防部的報告與對應日期外砂機場出現的機種及飛行路徑相符，顯示該機場被解放軍用作起降擾台軍機，另相信同為軍民兩用的惠州機場亦是起降點之一。報道又指，使用外砂機場不但可縮短進入台空域的時間，亦可更快進入台海南部、南海北部和巴士海峽展開訓練或巡邏。