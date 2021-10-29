智障清潔工曾參與非法集結　法庭押後處理

32歲輕度智障的清潔工人李啟發，涉嫌在前年10月旺角區示威中，用雷射筆照射警署，因而被控3罪。法庭早前裁定被告不適合答辯，惟控方仍就案件舉證，證明被告案發時曾做出違法行為。經過聆訊後，裁判官劉淑嫻今（29日）在觀塘法院裁定被告曾參與非法集結及違反《禁蒙面法》，下令把被告還押至11月13日，再決定判處方式，期間為被告索取精神科報告等文件。

控罪指，被告李啟發於2019年10月12日，在旺角警署外參與非法集結；並於身處非法集結時使用口罩、頭罩及圍巾。他另被控在公眾地方管有攻擊性武器，即於同日同地管有雷射筆。裁判官今年7月聽罷雙方陳詞後，認為智障人士記憶較弱，被告對於案發時記憶不清晰，裁定被告不適合答辯。

控方案情指，當日下午4時許，一批示威者在旺角警署外集結，當中有人拿着雷射筆照向警署，有警員雙眼感到痛楚。其後，有警員見到被告一手拿電筒，一手用雷射筆照射警署。警方在現場截停被告，當時被告戴着口罩及面罩，孭着背囊，警方在他的身上檢獲涉雷射筆。辯方則指被告不是故意收藏雷射筆，被告沒有意圖用雷射筆傷人。

裁判官裁決時指，所有控方證人誠實可靠，比對相關片段後，毫無疑問被告正是手持雷射筆照射的人。考慮到被告及其他人士在現場徘徊，在場人士不但使用雷射筆照射，更高呼政治口號，法庭認為行為構成非法集結，同時被告亦沒有合理辯解用口罩等物品蒙面，故裁定被告曾參與非法集結及違反《禁蒙面法》。不過，片段顯示被告是胡亂照射，認為不能毫無合理疑點下推論被告有意圖用雷射筆傷人，裁定在公眾地方管有攻擊性武器罪脫。