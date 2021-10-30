每半年輪換一次　美軍特種部隊赴台教授戰術

台灣的蔡英文總統日前首度證實，美軍派員駐台協助訓練。台媒周五（29日）報道，蔡英文所指的駐台美軍，是美台本年首度實施的特種作戰合作組計劃，由十多名具備各類軍事專長的美軍特種部隊官兵組成，以半年輪換一次方式派駐台灣，協助台軍各兵種特種部隊提升戰力，日後將成為美軍在台的小規模常駐部隊。

特種作戰合作組設領隊一人，由美軍少校或中校擔任。本年首批抵台的是美國海軍陸戰隊，他們以「專家交流」名義，教授台灣海軍陸戰隊的突擊艇作戰技術。報道指，美台一直定期舉行反恐作戰訓練，如台灣陸軍航空特戰指揮部與美國陸軍特種部隊，在谷關山區每年舉行演習。台灣陸軍兩棲偵察營、海軍陸戰隊偵搜大隊，每年均與美國海軍特種部隊海豹突擊隊分隊，在澎湖水域演習。美媒引述美國國防部紀錄指，在台美軍從2018年10人增至今年32人。

現時常駐在台灣的美軍，主要是美國在台協會台北辦事處內所設的安全合作組及聯絡事務組，負責美台軍事交流事宜。聯絡事務組組長是美國陸軍上校，下轄陸、海、空軍中校事務官3人，以及陸戰隊少校事務官一人。安全合作組組長是美國陸軍上校葛沛迪，下轄陸海空小組及訓練辦公室，每個小組有兩至三名軍職或文職人員。