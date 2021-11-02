法院將拍賣涉黑案被告資產　所得款額退賠受害人

安徽合肥市瑤海區人民法院近日通報，該院將於周四（4日）至下周四（11日）期間，展開3場「黑財清底執行攻堅」專場網絡司法拍賣，處置一宗涉黑案被告的過億元（人民幣，下同）資產，所得資金將退賠給案件受害人，餘額將上繳國庫。目前，拍賣網頁經已上線，被拍賣的包括玉石、字畫、房產、銀行股權以及國有土地的出讓權使用權等。

據通報，被拍賣的物品包括48件玉石，163幅字畫，共30件包括茅台酒、五糧液在內的名酒，8輛汽車，7套分別位於合肥市、池州市和六安市的房產，另有一個停車位，578萬餘股長豐農村商業銀行股份有限公司的股權等；惟當中價值最高的是浙江湖州市安吉縣天荒坪鎮港口村一宗住宅用地國有出讓土地使用權，評估價為約1.15億元（約1.42億港元），起拍價約8,059萬元（約9,937萬港元）。目前，酒水、汽車、玉石、字畫等拍品均存放在合肥市涉案財物管理中心。

內地傳媒報道，此次專場拍賣背後的涉黑案件，是全國掃黑辦掛牌督辦的案件，安徽省高級人民法院去年12月對該案作出終審判決。法院判決指，主犯袁守奇等人採用「套路貸」及暴力、軟暴力催債相結合等方式，非法佔有他人財物，形成黑社會性質的組織，在短短3年多的時間內，已非法放貸約18億元（約22.2億港元），非法收息獲利約4.2億元（約5.18億港元）。此外，他們還通過詐騙、敲詐勒索等犯罪活動，非法佔有他人財物。最終，袁守奇被判囚24年9個月，剝奪政治權利5年，並沒收個人全部財產；該組織其他成員分別被判囚2年6個月至22年9個月不等。