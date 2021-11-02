美軍特戰組將常駐台灣　第3批人員明年抵達

台海局勢緊張之際，美台加強軍事合作。台灣陸軍司令徐衍璞近日完成訪美行程後，返台隔離14天。台媒周一（1日）報道，徐衍璞此行進一步確立「陸威專案」的實施內容，並確認美軍特戰合作組常駐輔訓成效。明年農曆新年後，美軍特戰合作組第3批人員將抵台接手輪訓任務，形成美軍常駐台灣的協訓編制。

徐衍璞日前在夏威夷出席「陸威專案」年終會議，確立傳統「專家交流」、「隨隊見習」、「聯合演訓」、「機動輔訓」及「互動協訓」五大交流模式。「專家交流」指雙方互訪；「隨隊見習」是台軍小部隊赴美，如果與美軍共同訓練，便是「聯合演訓」。「機動輔訓」、「互動協訓」則是美軍來台。除「機動輔訓」外，其餘均由美方支付費用。

「陸威專案」是美台陸軍合作交流專案，已實行長達18年，憲兵及特種部隊交流亦包含在內。除了「陸威專案」，台軍其他兵種亦有對美交流專案，分別是海軍「碧海專案」及空軍「藍天專案」，惟後兩者仍停留在「專家交流」模式。

美軍特戰合作組於本年首度實施，由美國在台協會（AIT）台北辦事處安全合作組的特戰聯絡官指導管制，屬戰術層面以下的低層協訓。合作組每半年輪換一次，協助台軍特種部隊提升戰力。首批美軍教授台灣海軍陸戰隊的突擊艇戰術，第2批主要視察台軍特種部隊駐地及提出訓練建議，第3批將協助訓練接收新裝備的台軍特種部隊。有台軍消息人士強調，美軍協訓編制稱不上是部隊，沒有協防意義。