台海軍陸戰隊赴關島受訓　台國防部長稱屬交流一環

繼台灣的蔡英文總統日前證實有美軍駐協助訓練，台媒周二（2日）報道稱，台灣海軍陸戰隊已選派40人，前往關島的美軍新建基地接受為期1個月的訓練。台國防部長邱國正同日受訪時證實，台美交流合作行之有年，有一些層級的互動也是交流的一環，籲外界毋須多作揣測。

針對蔡英文指出有美軍在台協助台軍進行軍事訓練，遭大陸痛批是挑釁，邱國正周二出席立法院備詢前受訪表示，自己從不認為台方在挑釁甚麼，且美軍人員以顧問、助教名義協訓，分批過來，訓練完結後就離開，有別於部隊駐紮。

為落實採購美製軍用零附件，台陸軍司令部自今年10月至2025年3月將投入144萬元新台幣（約40.2萬港元），在美國陸軍「某基地」租用聯絡官辦公室。邱國正強調，這也是行之有年，很多採購工作人員固定駐紮多年，並不是臨時的。

有報道，美國過去40年來在台灣一直駐有10多名低階軍官，以進行非官方的軍事交流，例如協助台軍進行訓練，大陸就此事亦與美方長期保持「戰略默契」。報道引述不具名解放軍人士稱，這次蔡英文的舉動無非「出於政治動機，企圖挑釁大陸當局的底線」，目的是令大陸、美國與台灣之間的關係變得複雜。